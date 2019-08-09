Дворец шекинских ханов возобновил свою деятельность

С пятницы, 9 августа, Дворец шекинских ханов, находящийся на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» при Государственном агентстве по туризму в Шеки, вновь открыт для посетителей.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Государственного агентства по туризму, после положительных отзывов местных и зарубежных специалистов, других государственных органов было решено возобновить деятельность дворца.

Отметим, что некоторые ветки деревьев, растущих во дворе дворца, были обрезаны.

Государственное агентство по туризму приглашает всех туристов посетить Дворец шекинских ханов.

Напомним, что в результате падения веток 500-летнего дерева во дворе Дворца шекинских ханов пострадали 19 человек, 13 из них после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Одна из пострадавших – гянджинская учительница Хатира Агамалыева – позже скончалась от полученных травм в больнице.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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