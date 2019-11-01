Дядя Мурада Абузаде: «Я в отчаянии прошу о помощи. Мы почти победили, но…» - ФОТО

Полное боли и отчаяния письмо мы получили сегодня от дяди Мурада Абудзаде, о котором уже писали в августе этого года.

Напомним, что у 15-летнего Мурада - лимфобластная лимфома, и он уже больше года мужественно борется с этим недугом. У Мурада есть все шансы победить болезнь, но…

«Дьявол в последний момент наградил Мурадика побочкой антибиотиков – инфекцией в мозгу. Врачи уже два раза операционным методом очистили его мозг от этой инфекции. Скоро мы получим очень редкое лекарство для Мурадика, а каждая операция по очистке обходится в среднем 7000 долларов. Нам очень нужна поддержка, ведь с вашей помощью мы уже почти победили основную болезнь!» – написал нам Шамиль Абудов, дядя Мурада.

Он сообщил, что они пытаются собрать нужную сумму в группе помощи Мураду на «Фейсбуке», но время работает против них.

- Я пишу вам это сообщение, стоя под дождем возле клиники… Мое сердце разрывает боль еще и от того, что на этой неделе я уже участвовал в похоронах ровесницы Мурадика из этой же больницы – 14-летней девочки Фидан. А чуть раньше – мальчика по имени Хагани.

Я очень прошу помочь нам, у нас закончились все средства, и сдаваться сейчас мы просто не имеем права!... – написал нам Шамиль Абудов.

Необходимая на сегодняшний день сумма составляет 35 тыс. долларов (за фотоферез – очистку печени от остатков химиотерапии) и 14 тыс. долларов – на очистку коры головного мозга от микроба мукор.

Ниже мы публикуем фото банковских реквизитов.

Все медицинские скрины есть в статье по ссылке и в группе помощи на Фейсбуке.

Контакты для связи

+905524366604 – Агиль, отец Мурада

+994555037266 (WhatsApp) – мама Мурада, Саида ханум.

+994 50 409 19 99 Шамиль, дядя Мурада.

Мы присоединяемся к просьбе Шамиля Абудова и просим всех, кто может помочь, отозваться.

Да не оскудеет рука дающего!

Натали Александрова