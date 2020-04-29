Джалал Гасымов: «Причиной всех программ является видение наших акционеров того, какой должна быть группа компаний PASHA»

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Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов дал интервью о мерах, предпринятых группой компаний PASHA во время пандемии коронавируса.

- Салам, Джалал муаллим! Спасибо за то, что приняли наше приглашение в столь напряженное время для любого бизнеса, как в нашей стране, так и в мире в целом. Мы знаем, что в такое время все усилия компаний бывают направлены на решение бизнес-вопросов и борьбу с кризисной ситуацией, в этот раз вызванной коронавирусом. В то же время всегда интересно узнать, не забывают ли крупные компании о своей социальной ответственности, которая играет еще большую роль для социума именно в тяжелые времена. Потому я хотела бы, по возможности, получить общее представление о политике социальной ответственности вашей компании, а затем уже двигаться дальше.

- Здравствуйте! Я тоже, в свою очередь, хотел бы поблагодарить Вас за ваше приглашение. Если говорить об общей позиции группы компаний PASHA в отношении Корпоративной социальной ответственности, прежде всего, я хочу отметить, что, будучи одной из крупнейших групп в стране и регионе, мы полностью осознаем свою ответственность перед странами, в которых мы функционируем, и общественностью этих стран в частности.

Мы рассматриваем нашу Корпоративную социальную ответственность как механизм, который оказывает положительное влияние на бизнес-среду и общество, и на нашу деятельность непосредственно. Такой подход позволяет нам воспринимать социальную ответственность не как дополнительные шаги, предпринятые наряду с основным бизнесом компании, а считать данную ответственность частью нашего основного бизнеса.

Хотел бы отметить, что группа компаний PASHA практически с момента своего основания оказывала помощь различным слоям населения по очень большому спектру вопросов, но начиная с 2015 года, оказывает более систематическую финансовую поддержку социальным проектам в соответствии с утвержденной концепцией.

- Отлично! Спасибо за это введение. Теперь, перейдя к главной теме сегодняшней встречи, мы знаем, что группа компаний PASHA была одной из первых, кто откликнулся на призыв руководства страны поддержать граждан нашей страны в этот период. Не могли бы Вы рассказать об этом немного подробнее.

- Да, Вы правы, говоря, что наша группа одной из первых предприняла инициативы по поддержке населения в борьбе с коронавирусом.

Первостепенной задачей в кризисной ситуации было оказание прямого денежного пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по прямому указанию Президента страны Ильхама Алиева, и предоставление капитальных ресурсов, таких, как больницы, здания, оборудование, а затем уже спуститься на более операционный уровень.

Таким образом, в первые же дни создания Фонда поддержки борьбы с коронавирусом PASHA Holding и его дочерние компании пожертвовали в этот Фонд 3,2 миллиона манатов.

Одновременно, по инициативе Фонда Гейдара Алиева, компании нашей группы профинансировали открытие шести полностью автоматизированных, быстрых и высокоточных лабораторий, направленных на диагностику коронавируса. Наши компании профинансировали закупку 170 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 10 дорогостоящих диализных аппаратов.

Мы также обеспечили поставку самых сильных защитных медицинских масок и защитных костюмов для медицинского персонала страны. Всего на эту деятельность со стороны нашей группы компаний было потрачено около 23 миллионов манатов. Мы также профинансировали создание двух модульных больниц на 200 коек каждая, чтобы иметь достаточное количество койко-мест на случай усугубления эпидемиологической ситуации в стране.

Данные больницы будут готовы в самое ближайшее время. На их строительство нами было потрачено около 5 миллионов манатов. Кроме того, мы на безвозмездной основе выделили принадлежащие группе гостиницы и объекты для отдельного размещения врачей, которые работают с больными, и граждан, нуждающихся в карантине. Под это дело был выделен самый крупный по количеству номеров отель города Баку (Hotel Boulevard) и гостиница в городе Нафталан, где у нас гостят врачи и медицинский персонал.

Для людей в карантине мы выделили гостиницы в Сиязани (Qalaalti Hotel & SPA), Лянкяране (Lankaran Springs and Wellness Resort) и Шамахе (Shamakhi Palace Sharadil). Во всех этих объектах мы обеспечиваем проживающих там людей трехразовым питанием и всеми необходимыми продуктами ежедневного потребления.

Кроме того, магазины из сети маркетов Bravo также приняли все надлежащие меры для организации безопасности как клиентов, так и сотрудников компании, что было крайне важно для поддержки правительства в предотвращении широкого распространения вируса.

Таким образом, первая стадия по капитальной поддержке была завершена. Хотел бы отметить, что наши зарубежные компании также мобилизовали все свои усилия, чтобы поддержать правительства Турции и Грузии соответственно. PASHA Bank Turkey, например, в сотрудничестве с местными турецкими компаниями профинансировал производство защитных масок для медицинских работников в Турции, а PASHA Bank Georgia пожертвовал средства для защиты жителей Марнеули.

- Большое спасибо, Джалал муаллим, за все эти мероприятия. Как гражданка Азербайджанской Республики я хочу за них поблагодарить Вас от своего имени. Итак, из того, что Вы сказали, я поняла, что ни одно ваше действие не было предпринято на одноразовой основе, а было частью одной большой стратегии. Расскажите нам о последующих шагах, пожалуйста.

- Да, Вы правы, говоря, что в целом мы знали, над какими аспектами нам нужно работать. В рамках этой стратегии мы планировали оказывать поддержку уязвимым группам общества, а также правительственным и неправительственным организациям, которые, в свою очередь, также были заняты поддержкой этих уязвимых групп.

Суть нашей стратегии заключалась в том, чтобы свести к минимуму негативные экономические последствия этой пандемии и поддержать психологический настрой жителей наших стран. Мы поддержали малообеспеченное население страны прямым пожертвованием проекту «Biz Birlikdə Güclüyük», проводимому под патронажем Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения «Региональное развитие».

В этот проект мы внесли 7 миллионов манатов, которые пойдут на обеспечение продовольственными продуктами 200000 малообеспеченных семей. Одновременно сеть маркетов Bravo в сотрудничестве с Министерством труда и социальной защиты населения предоставила более 25000 специальных продуктовых наборов одиноким пожилым людям страны.

Тот же Bravo при содействии местных исполнительных органов власти нескольких регионов страны и одного из районов Баку обеспечил продуктами питания 3500 семей дополнительно. На два данных проекта затраты сети Bravo превысили 1,5 миллиона манатов. Kapital Bank продлил срок действия просроченных пенсионных карт и даже обеспечивал доставку этих карт пожилым людям.

Банк также предоставил подарочные пакеты пожилым людям в рамках телевизионной передачи «Оставайся дома». Другая категория уязвимых людей – это дети. Bravo поддержал ряд детских домов и приютов, обеспечивая последние продуктами первой необходимости. Аналогичным образом, PASHA Bank Turkey сделал пожертвование в кампанию по оказанию помощи малообеспеченным гражданам, начатую Турецкой Республикой.

В то же время одной из первейших наших задач, как я уже говорил, была минимализация негативного экономического воздействия пандемии. Совместно с Министерством сельского хозяйства мы пожертвовали 5 миллионов манатов Агентству по аграрному кредитованию и развитию для выдачи льготных микрокредитов фермерам.

Причем по нашей договоренности с Фондом данные кредиты будут выдаваться через все сотрудничающие с Фондом кредитные организации, за исключением банков, входящих в нашу группу. Таким образом, мы хотели продемонстрировать поддержку производителям сельскохозяйственной продукции как в контексте пандемии коронавируса, так и в последующий период, и в то же время это пусть и небольшая, но своеобразная поддержка нашей группой банковского сообщества.

PASHA Bank Azerbaijan и Kapital Bank, в свою очередь, поддержали самостоятельную занятость уязвимых групп населения в Баку и в регионах страны в рамках социального проекта Министерства труда и социальной защиты, Центрального банка и Ассоциации банков Азербайджанской Республики. Проживающим в столице и регионах страны людям с ограниченными возможностями были предоставлены инструменты и оборудования, соответствующие роду их деятельности и необходимые для создания и управления бизнесов. Все это было приобретено нашими банками на сумму порядка 140 тысяч манатов.

В то же время PASHA Bank Azerbaijan поддержал первый виртуальный хакатон, проводимый под эгидой Министерства транспорта, коммуникаций и высоких технологий, главной темой которого было снижение воздействия коронавируса на предприятия, работающие в разных сферах экономики, появление новых цифровых решений на мировом рынке, а также увеличение скорости цифрового перехода.

- Это все очень впечатляет. Вы сказали, что поддержание психологического настроя людей также было одной из ваших целей. Не могли бы Вы объяснить это более подробно? Было бы здорово еще услышать, что мотивировало вас в этой и во всех вышеперечисленных видах деятельности?

- Как группа компаний, мы понимали, что такого рода внезапные события неизбежно повлияют на психологический настрой наших сограждан. Вот почему, наряду с материальной поддержкой, мы хотели поддержать людей и морально. Компании нашей группы, такие, как Kapital Bank и сеть маркетов Bravo, разработали впечатляющие видеоролики, вселяющие надежду на лучшее в сердцах людей.

Кроме того, Kapital Bank в своем мобильном приложении “BirBank” создал возможность пользователям жертвовать своими заработанными «бонусными сердцами» в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Тем самым мы хотели, чтобы каждый гражданин нашей страны внес свой вклад в эту борьбу за жизнь, что определенно заставит их чувствовать гордость и повысит уверенность в себе.

Хочу отметить, что в столь короткое время в Фонд было пожертвовано около 120 тысяч манатов со стороны 13 тысяч пользователей приложения. В то же время PASHA Insurance предложил каждому клиенту с добровольным медицинским страхованием абсолютно бесплатную услугу «Консультации с психологом», благодаря которой любой застрахованный может получить анонимную психологическую поддержку, когда вокруг слишком много негативного фона. Что касается вопроса о том, почему мы занимались этим и всеми вышеупомянутыми видами деятельности, как я уже говорил ранее, будучи одной из крупнейших организаций страны, мы признаем свои обязательства перед обществом.

В первую очередь, причиной всех этих обширных программ является видение и желание наших акционеров того, какой должна быть группа компаний PASHA. Мы ведем достаточно успешный бизнес в стране и регионе и отличаемся очень сильными показателями по эффективности в обычные годы нашей деятельности.

Значительную часть денежных средств группы мы зарабатываем в Азербайджане, и нашими клиентами здесь являются миллионы людей, которые платят за наши товары и услуги. В тяжелое для населения страны, и в том числе для бизнесов нашей группы, время мы пытаемся вернуть наш долг нашим родным согражданам-клиентам. Есть еще один сильный фактор, движущий нами. Это наши ценности. Корпоративными ценностями PASHA Holding являются добросовестность, качество, предпринимательство, сотрудничество и прибыльность. Чем больше прибыли мы получаем, тем больше ответственности у нас возникает перед людьми нашей страны. Мы берем на себя инициативу, следуя нашей предпринимательской ценности.

Мы делаем все наши шаги честно, добросовестно. Мы просчитываем каждый шаг дважды, чтобы не ошибиться и предоставить качественную работу. И мы делаем это вместе - в сотрудничестве с компаниями нашей группы, государством и людьми нашей страны. Это и есть то, что движет нами. И я горжусь тем, что все наши сотрудники понимают эти ценности и следуют им в своей повседневной жизни. К примеру, в PASHA Travel сотрудники осуществили проект «Bişirək – Sevindirək».

То есть сотрудники, продавая продукты, которые они сами же приготовили, собрали определенную сумму и пожертвовали собранные деньги организации «Evdə qal, biganə qalma». Точно так же сотрудники Kapital Bank присоединились к добровольно организованной внутри банка группе “Qırmızı Ürəklər”, пожертвовали свои деньги и поддержали более 1000 человек по всей стране.

Большое количество сотрудников PASHA Bank, PASHA Insurance, PASHA Life, PASHA Investments, PASHA Technology, PASHA Construction и других наших компаний сделали индивидуальные пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом и другие организации, что впечатляет и радует меня как главного исполнительного директора.

- Спасибо, Джалал муаллим, за подробную информацию. Мы собираемся подвести итоги, поэтому я хотела бы получить ответ на мой последний вопрос. Вы говорите, что очень важный активатор - ваша приверженность корпоративным ценностям. Значит ли это, что Вы делаете подобные мероприятия не только в трудные для страны времена, а регулярно?

- Абсолютно. Все наши компании имеют свои ежегодные планы по КСО, и все они делают пожертвования на соответствующие направления в зависимости от их организационной политики спонсорства и КСО. Если взглянуть на последние 4 месяца, то можно увидеть, что компании PASHA Insurance и PASHA Life Insurance регулярно поддерживают Общество Красного Полумесяца Азербайджана, а также уделяют особое значение развитию спорта в стране.

Bravo поддерживает уязвимые группы общества не только в трудные времена. Bravo регулярно поддерживает нуждающиеся семьи, сообщества ветеранов и инвалидов войны, вынужденных переселенцев, детские дома и приюты в рамках своей деятельности по социальной ответственности, а также предоставляет пожилым гражданам страны пенсионные карты с возможностью получить скидку в размере 10% при покупке в сети маркетов. Только за первые 4 месяца 2020 года, общая сумма скидок, предоставленных пенсионерам со стороны Bravo, составила 2 миллиона манатов.

Мы стараемся охватить все аспекты социальной ответственности, поэтому наряду с финансированием центра пенсионеров «YAŞA», Kapital Bank также финансирует ежегодную посадку деревьев в регионах, поддерживая таким образом как сохранность чистоты экологии, так и развитие сельского хозяйства в стране. PASHA Bank Azerbaijan поддержал ускоренную программу для женщин-предпринимателей, направленную на помощь росту микро-, малых и средних предприятий, принадлежащих женщинам.

Банк также принял активное участие в поддержке предоставления предпринимательского образования молодежи. Следуя приверженности цифровизации, PASHA Bank Azerbaijan инициировал соревнование PASHA Bank Cup, направленное на повышение потенциала ИТ-специалистов и развитие интереса к этой сфере. Что вызывает еще больше гордости во мне, так это социально ответственная деятельность наших зарубежных банков, поскольку все страны, где мы работаем, являются для нас своими.

PASHA Bank Turkey, например, сделал пожертвование на восстановление последствий землетрясения, произошедшего в Элязыг Сивриче (Турция) в начале года. PASHA Bank Georgia, в свою очередь, поддерживает бизнес-среду в стране, спонсируя местные и международные бизнес-форумы и конференции в Грузии.

Как PASHA Holding, мы стараемся диверсифицировать нашу деятельность в сфере КСО и спонсорства и охватить как можно больше направлений: поддержка ненефтяных отраслей, малого и среднего бизнеса, попытка построить предпринимательскую и инновационную культуру, с особым вниманием к программам среди женского населения, а также поддержка образования и здравоохранения в стране.

Мы являемся одной из компаний, которая регулярно финансирует юридическое лицо ABAD, учрежденное указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева под эгидой Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальных инноваций (ASAN xidmət) при Президенте Азербайджанской Республики. Целью создания данного юридического лица была поддержка активного участия граждан в социально-экономическом развитии страны, развитие семейных малых и средних предприятий, увеличение занятости и формирование конкурентоспособных домашних хозяйств.

Будучи заинтересованными в усилении интереса к ИТ-сфере в стране, мы поддерживаем факультеты университета ADA, непосредственно фокусирующиеся на ИТ, а также стартапы и стипендиальные программы, проводимые университетом. Мы уделяем исключительное внимание индивидуальным потребностям населения нашей страны в области здравоохранения и образования, регулярно рассматривая индивидуальные запросы о спонсорстве в этих же сферах, о чем мы никогда не распространяемся. Мы искренне верим, что только выполнив все эти действия, мы сможем внести свой вклад в построение процветающего будущего как для страны, так и для региона.

- Джалал муаллим, спасибо еще раз за то, что приняли наше приглашение и рассказали нам очень впечатляющую историю вашей компании. Я уверена, что большинство людей даже не знали об этих мероприятиях, предпринятых со стороны ваших компаний, поэтому и для нас это было очень познавательно.

- Я благодарю Вас за приглашение. Пользуясь случаем, хотел также поблагодарить всех моих коллег, которые даже в период карантина физически выходили на работу, находились в контакте с клиентами, заботились о безопасности сотрудников и обеспечивали техническую поддержку, необходимую для полноценного функционирования всех компаний. Будем вместе надеяться, что болезнь отступит в самые кратчайшие сроки, и мы все вместе вернемся к нормальной жизни.

В этот непростой период наше общество в очередной раз продемонстрировало солидарность. Под руководством Президента Ильхама Алиева и его команды, все вместе взявшись за дело, мы сумеем достойно выйти из сложившейся нелегкой ситуации.