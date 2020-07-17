Джейхун Байрамов: «Единственный способ для обеспечения мира в регионе - это вывод армянских оккупационных сил с захваченных земель»

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17 июля 2020 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, литовский министр поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на должность министра иностранных дел Азербайджанской Республики и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.

Министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

Джейхун Байрамов проинформировал своего литовского коллегу о военной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на азербайджано-армянской границе, и продолжающейся напряженности в регионе. Он отметил, что главной причиной напряженности в регионе является политика агрессии Армении, проводимая около 30 лет против Азербайджана, военная оккупация Нагорного Карабаха и прилегающих районов Азербайджана, а также этническая чистка местных азербайджанцев в этих районах.

Было подчеркнуто, что единственный способ обеспечить прочный мир и безопасность в регионе - это вывести оккупационные армянские силы со всех оккупированных территорий Азербайджана и возвратить всех вынужденных переселенцев в свои дома.

Эльшан Рустамов