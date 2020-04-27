Джейхун Байрамов о борьбе с коронавирусом и реализованных мерах

~ 1 минута на чтение 402

Азербайджан быстро среагировал в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, когда Азербайджан принял решение о приостановлении учебного процесса в связи с пандемией, такое решение приняли только 12 стран мира.

«Однако в последующем количество стран, приостановивших учебный процесс, составило 191», - сказал он.

Он указал, что 29 апреля пройдет 1000-й выпуск телеуроков. «1,6 миллиона учащихся смогли их посмотреть», - сказал он.

Министр отметил, что на сегодняшний день 650 тысяч учеников и преподавателей зарегистрировались для участия в проекте виртуальной школы.

Эльшан Рустамов, Г.Р.