Джейхун Байрамов: «После анализа ситуации будут предприняты соответствующие шаги для восстановления учебного процесса»

Мы постепенно начали смягчающие меры. Текущая ситуация будет проанализирована и будут предприняты соответствующие шаги для восстановления учебного процесса.
Как сообщает 1news.az, об этом в ходе пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.
Министр сказал, что сектор образования не может быть первым, кто примет решение о мерах по смягчению. «Это можно обсудить на более позднем этапе. Будут приняты меры для обеспечения того, чтобы учащиеся не отстали от учебной программы», - сказал он.
Джейхун Байрамов также указал, что осуществляется тесное сотрудничество с соответствующими учреждениями в связи с проведением выпускных и вступительных экзаменов.
«Информация о конкретных датах будет предоставлена общественности. Это будет зависеть от текущей ситуации. Если потребуется какая-либо гибкость, будут подготовлены предложения для высших учебных заведений», - сказал он.
Эльшан Рустамов, Г.Р.