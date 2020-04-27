Джейхун Байрамов: «После анализа ситуации будут предприняты соответствующие шаги для восстановления учебного процесса»

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Мы постепенно начали смягчающие меры. Текущая ситуация будет проанализирована и будут предприняты соответствующие шаги для восстановления учебного процесса.

Как сообщает 1news.az, об этом в ходе пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.

Министр сказал, что сектор образования не может быть первым, кто примет решение о мерах по смягчению. «Это можно обсудить на более позднем этапе. Будут приняты меры для обеспечения того, чтобы учащиеся не отстали от учебной программы», - сказал он.

Джейхун Байрамов также указал, что осуществляется тесное сотрудничество с соответствующими учреждениями в связи с проведением выпускных и вступительных экзаменов.

«Информация о конкретных датах будет предоставлена общественности. Это будет зависеть от текущей ситуации. Если потребуется какая-либо гибкость, будут подготовлены предложения для высших учебных заведений», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.