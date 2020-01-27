Джейхун Байрамов: «Примерно 50% средних школ имеют 200 или менее учащихся»

В Азербайджане около 4500 школ, примерно 50% из них имеют 200 или менее учащихся.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, население страны ежегодно увеличивается примерно на 100 тысяч, а количество учащихся – на 50 тысяч.

«Ввиду этого в ряде населенных пунктов имеет место высокая плотность учащихся», - сказал он.

«В поселке Бина Хазарского района, поселке Бинагади Бинагадинского района, в Сулутепе, городе Хырдалан, населенных пунктах Масазыр и Сарай наблюдается плотность учащихся», - сказал он, отметив, что в этих местах предполагается строительство дополнительных школьных корпусов.

А.А.