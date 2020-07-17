Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с украинским коллегой

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В пятницу, 17 июля 2020 года, был проведен телефонный разговор главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, Д. Кулеба поздравил Дж. Байрамова с назначением на пост министра иностранных дел и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Джейхун Байрамов поблагодарил коллегу за искреннее поздравление.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества и с уверенностью подчеркнули, что отношения и дальше будут развиваться.

Джейхун Байрамов выразил признательность коллеге за справедливое заявление, основанное на нормах и принципах международного права, в связи с недавней военной провокацией ВС Армении и напряженностью на азербайджано-армянской границе.

Глава МИД Украины в очередной раз подчеркнул неизменность позиции своей страны в этом вопросе.

Эльшан Рустамов