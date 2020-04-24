Единовременная материальная выплата коснется 7 600 участников Второй Мировой войны

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Распоряжение Президента Ильхама Алиева от 24 апреля 2020 года коснется 7 600 людей, среди которых непосредственные участники Второй мировой войны и другие лица, предусматриваемые документом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Данная группа людей включает 264 непосредственных участника Второй мировой войны, остальные - вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, а также лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Согласно распоряжению, для выплаты единовременной материальной помощи из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана выделены 5,9 миллиона манатов.

Минтруда переведет эти средства на банковские счета участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц.

Сумма единовременной материальной выплаты, выдаваемой каждый год в преддверии Дня победы участникам Второй мировой Войны и другим лицам, постоянно увеличивается. По сравнению с прошлым годом в настоящее время единовременная материальная помощь, предусмотренная для этих лиц, увеличена на 50%.

Отметим, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О выплате единовременной материальной помощи лицам, участвовавшим во Второй мировой войне 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу".

В распоряжении говорится, что участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 500 манатов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных соединений, выполнявших поручения в интересах армии, и флотилий в тылу фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотилий, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 750 манатов.

В целях исполнения настоящего распоряжения из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда Президента Азербайджана будут выделены 5,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить перечисление данных средств на специальный счет министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Минтруда и соцзащиты населения поручено обеспечить доведение единовременной материальной помощи до лиц, предусмотренных в этом распоряжении.