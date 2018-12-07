Эдуард Шармазанов: «Лопнул еще один миф новых властей Армении»

В парламенте лопнул еще один миф. «Революционный» премьер-министр, который планировал экономический рост, беспрецедентные инвестиции и экономическую революцию с помощью волшебной палочки всего 1,5 года назад, только что в Национальном Собрании объявил, что проект бюджета на 2020 год не революционный, а есть консервативный прогноз.

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов, сообщают армянские СМИ.

«Для сравнения: кабинет РПА, когда он уходил, обеспечил 10,7-процентную экономическую активность, а кабинет министров Никола прогнозирует лишь 4,9-процентный экономический рост. Волшебной палочки не было и нет.

Фактически, резкое развитие касалось только премий, секретного увеличения зарплат министров и щедрых расходов за счет бюджета», - сказал он.

А.А.