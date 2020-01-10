Экс-футболист «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола

АФФА в рамках борьбы с договорными матчами пожизненно отстранила от футбола еще трех лиц.

Как сообщает 1news.az, специальная комиссия АФФА по договорным матчам совместно с экспертами на основе информации, поступившей в АФФА из УЕФА, а также мнения экспертов приняла решение о пожизненном отстранении от футбола еще трех лиц. Все они оказались замешены в договорных матчах.

Среди них экс-полузащитник агдамского «Карабаха» Намик Юсифов, экс-футболист «Сабаил-2» Джейхун Гулиев и администратор «Сабаил-2», экс-администратор сборной U-19 Камран Акперов.

Правоохранительные органы продолжают расследование по данному вопросу, в связи с чем Дисциплинарный комитет АФФА может принять новые решения. Наказанные лица имеют право обратиться в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.

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