Экс-гимнастка сборной Азербайджана об агрессии армян: «Эти события коснулись и нашей семьи»  

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Бывшая гимнастка сборной Азербайджана, призер чемпионатов мира и Европы Алия Гараева не осталась равнодушной к событиям, которые происходят в последние дни на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает 1news.az, на своей странице в социальных сетях Алия разместила пост в поддержку Азербайджана, осудив очередную агрессию армян.

«Много лет я представляла Азербайджан на спортивной арене, и я очень крепко связана с этой страной. Мой муж - азербайджанец, и наши дети - азербайджанцы. Эта страна навсегда в моем сердце.

12 июля Товузский район Азербайджана подвергся массированному артобстрелу со стороны Армении. Бои продолжаются до сих пор. Азербайджанская сторона сумела отразить эту атаку, но, к сожалению, погибли 11 человек.

Эти события коснулись и нашей семьи. Ведь прапрадед моих сыновей, Герой Советского Союза Мардан Мусаев родом из этого района. Гибель этих людей - большое горе для всех нас. Они погибли, защищая свою Родину. Приношу глубокие соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами.

В эти тяжелые дни мы должны сплотиться вокруг нашего Президента и делать все, что в наших силах на благо Азербайджана», - написала она.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции.

Теймур Максутов