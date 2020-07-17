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Экс-гимнастка сборной Азербайджана об агрессии армян: «Эти события коснулись и нашей семьи»  

Сегодня в 10:43 ~ 1 минута на чтение 413
Экс-гимнастка сборной Азербайджана об агрессии армян: «Эти события коснулись и нашей семьи»  
Бывшая гимнастка сборной Азербайджана, призер чемпионатов мира и Европы Алия Гараева не осталась равнодушной к событиям, которые происходят в последние дни на азербайджано-армянской границе.  
 
Как сообщает 1news.az, на своей странице в социальных сетях Алия разместила пост в поддержку Азербайджана, осудив очередную агрессию армян.   
 
«Много лет я представляла Азербайджан на спортивной арене, и я очень крепко связана с этой страной. Мой муж - азербайджанец, и наши дети - азербайджанцы. Эта страна навсегда в моем сердце.  
 
12 июля Товузский район Азербайджана подвергся массированному артобстрелу со стороны Армении. Бои продолжаются до сих пор. Азербайджанская сторона сумела отразить эту атаку, но, к сожалению, погибли 11 человек. 
 
Эти события коснулись и нашей семьи. Ведь прапрадед моих сыновей, Герой Советского Союза Мардан Мусаев родом из этого района. Гибель этих людей - большое горе для всех нас. Они погибли, защищая свою Родину. Приношу глубокие соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами.  
 
В эти тяжелые дни мы должны сплотиться вокруг нашего Президента и делать все, что в наших силах на благо Азербайджана», - написала она. 
 
 
Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергали обстрелу азербайджанские позиции. 
 
Теймур Максутов

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