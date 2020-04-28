Экс-премьер Грузии заявил о возвращении в политику

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Вано Мерабишвили, бывший министр внутренних дел и бывший премьер-министр, одна из самых влиятельных фигур в руководстве «Национального движения», который недавно вышел из тюрьмы, заявляет о полноценном возвращении в политику.

Мерабишвили заявил в интервью Нике Гварамия на «Главном канале», что решение уже принято, что уже «все знают, с какой политической силой он будет продолжать сотрудничать», хотя партия в интервью не была названа, передают грузинские СМИ.

«С сегодняшнего дня я активен… я и так активно работаю с мобильного телефона… разговариваю с людьми, друзьями, коллегами, соратниками… со всех партий, с большой частью оппозиционного крыла», - сказал он.

«Моя задача - объединить оппозицию с грузинским народом и вместе с грузинским народом сменить эту власть… Я, Вано Мерабишвили, бывший премьер-министр, бывший министр внутренних дел и в то же время человек, который активно начнет заниматься политикой.

Конечно, я присоединюсь к одной из партий. Решение уже принято», - сказал он.

Мерабишвили после многих лет заключения вышел из тюрьмы 20 февраля. Он был признан виновным по пяти уголовным делам и отсидел в общей сложности шесть лет и девять месяцев.

Среди них обвинения в превышении служебных полномочий в делах о разгоне акции 26 мая 2011 года и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и служебном подлоге в нашумевшем деле об убийстве 28-летнего банкира Сандро Гиргвлиани.

26 мая 2011 года спецназ жестко разогнал акцию протеста под руководством Нино Бурджанадзе (сама Бурджанадзе сбежала с места проведения акции за несколько минут до начала разгона). Перед началом разгона полиция и мэрия Тбилиси официально предупредили собравшихся о невозможности продолжения акции и о том, что она будет разогнана. Участники акции перекрывали место, где 26 мая должен был пройти парад в честь Дня независимости.

1news.az