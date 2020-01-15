Эксперты назвали сумму убытков для экономики Австралии из-за пожаров

Представители одного из ведущих банков Австралии - Westpac Banking Corporation - сумели подсчитать, какие убытки принесли государственной экономике бушующие лесные пожары.

Стихия принесла стране ущерб в размере 3,5 млрд долларов, а ВВП страны сократится на 0,5%, пишут российские СМИ, ссылаясь на сообщение банка.

Больше всего пострадали туризм и сельское хозяйство. Уже известно, что со страховыми случаями к Westpac обратились свыше 10 тысяч человек.

Пожары, которые начались в Австралии еще в октябре прошлого года, к новогодним праздникам, которые приходятся в стране на середину лета, достигли небывалых масштабов. Наиболее сильно страдает юго-восток континента.

В штатах Новый Южный Уэльс и Виктория зарегистрировано более 170 очагов огня. С октября по всей стране погибли уже 24 человека, выгорело почти 7 млн гектаров леса, что почти вдвое превышает площадь Бельгии, погибшие животные исчисляются миллионами.

В столице Канберре загрязнение воздуха достигло опасного уровня. Из регионов, наиболее приближенных к горящим лесам, эвакуированы более 100 тысяч человек. По данным чилийской метеорологической службы, дым достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили.

Мобилизовано около 3 тысяч резервных военных на помощь в борьбе с огнем. Это самый крупный призыв за всю историю страны.

Лесные пожары в Австралии – не редкое явление. Причиной тому жаркий и засушливый климат. В это лето выпало мало осадков, а температура воздуха нередко поднималась до 40 градусов.

Однако среди версий причин столь масштабных возгораний в этом году также называют объявление больших лесных площадей заповедниками, вследствие чего там не убирали старые и сухие деревья. Также в этом году было урезано финансирование на проведение т.н. управляемых пожаров, которые устраиваются для нераспространения огня за пределы выгоревших участков. Не исключается и версия намеренных поджогов.

Ожидается, что пик активности пожаров придется на январь и февраль.

1news.az