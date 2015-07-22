Экстренное приземление: Пилоты АЗАЛ успешно посадили самолет с треснувшим стеклом кабины

В Москве пассажирский самолет авиакомпании AZAL (ЗАО «Азербайджанские авиалинии») рейса Москва-Баку совершил экстренную посадку на запасном аэродроме в столице России.

Об этом 1news.az сообщил помощник президента AZAL по связям с общественностью, руководитель пресс-службы AZAL Паша Кесамански, по словам которого, самолет сел из-за трещины на лобовом стекле.

«Посадка прошла без происшествий. Ночью за пассажирами был отправлен другой самолет, и утром он благополучно сел в бакинском аэропорту», - сказал П.Кесамански.

Тимур Рзаев, Г.Р.