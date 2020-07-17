Эльман Рустамов спрогнозировал уровень инфляции к концу года

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Уровень инфляции в первые пять месяцев текущего года составляет 2,9 процента. Опросы показывают, что уровень инфляции для населения и бизнеса стабилизировался и снизился.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с таким заявлением выступил председатель Центробанка Эльман Рустамов на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первой половине 2020 года и предстоящим задачам.

«К концу 2020 года наш прогноз инфляции составляет 3-3,5 процента, что ниже наших прогнозов и прогнозов правительства. Продолжается смягчение денежно-кредитной политики и политики процентных ставок.

«С начала года процентная ставка была снижена с 7,5 процента до 7 процентов», - сказал Рустамов.

Источник: АЗЕРТАДЖ