Эльман Рустамов: Стабильность маната и в этом году будет в центре внимания ЦБА

«Стабильность и урегулирование маната и в этом году будет находиться в центре внимания Центрального банка Азербайджана (ЦБА)».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель ЦБА Эльман Рустамов во время встречи с предпринимателями.

«В 2020 году ожидается стабильность. Сохранение макроэкономической стабильности является одной из наших задач. Целевой показатель инфляции не меняется. Мы будем стараться, чтобы инфляция оставалась в пределах 4%. Это уровень инфляции за последние 3 года. Это послужит увеличению реальных доходов населения», - отметил Э.Рустамов.

Он также отметил, что процесс передачи функций контроля Палаты по надзору за финансовыми рынками ЦБА завершен: «Процесс передачи функций контроля Палаты по надзору за финансовыми рынками Центральному банку Азербайджана (ЦБА) полностью завершен. Функции контроля Центробанка полностью сформированы».

«Мы полностью завершили слияние. 70-75% коллектива обеспечено работой. В ЦБА не предоставлена работа тем, кто выполнял повторяющиеся функции. Мы выплатили им компенсацию, оказав поддержку в трудовой деятельности. Процесс полностью завершен. Функции контроля ЦБА полностью сформированы», - сказал Э.Рустамов.

Отметим, что распоряжением президента от 28 ноября, Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджанской Республики была упразднена и Центральному банку Азербайджанской Республики были переданы в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке полномочия органа по контролю за финансовыми рынками, в том числе лицензирование, регулирование и контроль на рынке финансовых услуг, задачи и обязанности в сфере защиты прав инвесторов и потребителей финансовых услуг, а также имущество.

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