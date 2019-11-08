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Эльмар Мамедъяров: Есть некоторые подвижки в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию

Сегодня в 17:39 ~ 1 минута на чтение 251
Эльмар Мамедъяров: Есть некоторые подвижки в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию

"Наша очередная встреча с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном запланирована в начале декабря в Братиславе". 

Об этом турецкому бюро Report сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. 

По словам Э.Мамедъярова, встреча состоится в рамках заседания СМИД ОБСЕ в Братиславе: "Пока рано говорить об этом. После уточнения места и даты встречи, мы предоставим информацию общественности". 

Министр отметил, что МИД Азербайджана оперативно парирует любые заявления МИД Армении по нагорно-карабахскому конфликту: "Мы незамедлительно реагируем на заявления МИД Армении. Трудно понять, в каком русле ведут они свою политику по нагорно-карабахскому урегулированию. В целом, есть некоторые подвижки в переговорном процессе, но это все пока на словах.

Мы бы хотели перейти к обсуждению конкретных вопросов. По сути, стороны достигли договоренности о переходе к конкретным обсуждениям. Конкретика – это стиль, которому я импонирую. Надеемся, что на встрече в Братиславе в начале декабря мы уточним все это. Там станет понятно, готова Армения к субстантивным переговорам или нет, поскольку документы уже на столе переговоров".

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