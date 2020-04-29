Эльмар Мамедъяров обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу урегулирование карабахского конфликта

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29 апреля глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тоиво Клааром.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации в регионе в борьбе с глобальной пандемией, а также о текущей ситуации в ЕС. Была подчеркнута важность международного сотрудничества и солидарности в этом отношении.

Стороны затронули текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Эльмар Мамедъяров проинформировал спецпредставителя ЕС о встрече глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, отметив, что формат и повестка дня переговоров остались без изменений.

Он подчеркнул важность урегулирования конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, включая вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

А.А., М.К.