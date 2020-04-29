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Эльмар Мамедъяров обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу урегулирование карабахского конфликта

29 Апреля, 2020 в 23:34 ~ 1 минута на чтение 327
Эльмар Мамедъяров обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу урегулирование карабахского конфликта

29 апреля глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тоиво Клааром.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МИД АР, стороны обменялись мнениями о нынешней ситуации в регионе в борьбе с глобальной пандемией, а также о текущей ситуации в ЕС. Была подчеркнута  важность международного сотрудничества и солидарности в этом отношении.

Стороны затронули текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Эльмар Мамедъяров проинформировал спецпредставителя ЕС о встрече глав внешнеполитических ведомств  Азербайджана и Армении в формате видеоконференции при посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ, отметив, что формат и повестка дня переговоров остались без изменений.

Он подчеркнул важность урегулирования конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права и соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, включая вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана и возвращение вынужденных переселенцев в свои дома.

А.А., М.К.

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