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Министр: Председательство АР поможет создать основу для сотрудничества со странами - не членами ДН

Сегодня в 17:12 ~ 1 минута на чтение 118
Министр: Председательство АР поможет создать основу для сотрудничества со странами - не членами ДН

Движение неприсоединения, вторая по величине международная политическая организация после ООН, является одной из движущих сил многостороннего сотрудничества.

Как сообщает 1news.az, об этом в своей заключительной речи на подготовительном заседании руководителей МИД стран-членов Движения неприсоединения заявил глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров.

«Мы гордимся тем, что принимаем председательство и сможем внести свой вклад в его будущий успех», - сказал он.

Он выразил надежду, что в период председательства АР можно будет укрепить роль Движения в системе международных отношений.

«Кроме того, мы считаем, что наше председательство поможет создать основу для сотрудничества со странами, не являющимися членами Движения неприсоединения», - сказал он.

23-24 октября в Баку прошло заседание глав МИД стран-членов Движения неприсоединения, на котором были рассмотрены документы, которые представят на рассмотрение глав государств и правительств.

25-26 октября в Баку состоится XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения и Азербайджан в 2019-2022 годах будет председательствовать в этой структуре.

Это решение было единогласно принято странами-членами организации на саммите Движения неприсоединения, прошедшем 13-18 сентября 2016 года на острове Маргарита в Венесуэле.

Движение неприсоединения является второй политической платформой после ООН, объединяющей в своих рядах наибольшее число государств.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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