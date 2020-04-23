Эльмар Мамедъяров пригласил главу МИД Украины посетить Азербайджан

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23 апреля был проведен телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МИД, министры обсудили ряд вопросов, входящих в повестку двусторонних отношений, а также вопросы сотрудничества в рамках международных организаций.

Была отмечена важность укрепления связей, в том числе в экономической, торговой, транспортной сферах.

Главы МИД выразили уверенность в том, что встречи, проведенные в ходе официального визита Президента Украины в Азербайджан, и достигнутые соглашения внесут вклад в углубление сотрудничества между обеими странами.

Стороны также указали необходимость расширенного использования возможностей в сфере туризма, а также тот факт, что пандемия COVİD-19 оказала негативное влияние на эту область, и подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этом направлении, в том числе, в рамках деятельности организации ГУАМ в сфере туризма.

Д.Кулеба принял приглашение Э.Мамедъярова посетить Азербайджан с официальным визитом.

А.А., М.К.