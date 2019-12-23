Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Грузии - ФОТО

В рамках 8-й по счету трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоялась двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и Грузии Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны обсудили вопросы, находящиеся в повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Дипломаты также обсудили важные события, произошедшие в регионе.

Была подчеркнута важность проведения очередного заседания азербайджано-грузинской межправительственной экономической комиссии.

Э.Мамедъяров и Д.Залкалиани обменялись мнениями по поводу вопросов трехстороннего сотрудничества, в том числе сотрудничества в торговой, экономической, транспортной и энергетической сферах.

Стороны также обсудили перспективы завершения строительства и расширение Южного газового коридора, была подчеркнута важность завершения реализации проекта TANAP.

В завершение министры подчеркнули, что вышеуказанная встреча в трехстороннем формате вносит вклад в региональное сотрудничество, стабильность и прогресс.

1news.az