Erasmus+: Азербайджан лидирует по числу заявок на межвузовские проекты с Евросоюзом как координатор – ФОТО

Азербайджанские вузы подали наибольшее число заявок на совместные с европейскими вузами проекты в рамках образовательной программы Евросоюза Erasmus+.

«Во время последнего тендера по приему проектных заявок со стороны Азербайджана было подано 16 проектов, в которых азербайджанские вузы выполняют роль координатора», - сказал координатор Национального офиса Erasmus+ в Азербайджане Парвиз Багиров в интервью 1news.az.

Для сравнения с другими странами Восточного партнерства: университеты Украины и Грузии подали по 14 проектов в роли координатора, другие страны еще меньше.

«Координатор в межвузовском проекте – серьезная и почетная роль, которая дает вузу возможность направлять проект в то или иное русло, задействовать те или иные механизмы, дает право решающего голоса», - пояснил Парвиз Багиров.

Сотрудничество между вузами Азербайджана, стран Евросоюза, а также стран Восточного партнерства является одним из трех крупных направлений европейской образовательной программы Erasmus+. Действующее под названием «Проекты повышения потенциала высшего образования», это направление поддерживает модернизацию высшего образования через межвузовское взаимодействие.

Совместные проекты подаются консорциумом – группой университетов, среди которых в качестве партнеров обязательно должны выступать вузы ЕС. Проекты могут иметь эффект, как на уровне конкретного вуза, так и на уровне всей страны.

Роль вуза-координатора в проекте заключается в подаче заявки от имени консорциума, получении гранта от ЕС на реализацию проекта и его распределении между всеми участниками.

Однако, по словам Парвиза Багирова, несмотря на активность азербайджанских вузов в подаче заявок в роли координатора, в рамках последнего тендера ни один из 16 проектов не был одобрен со стороны ЕС.

Он с сожалением отметил, что причина не в проблематичности поданных проектов, а в сложностях, с которыми вузы Азербайджана сталкиваются при их регистрации и получении европейского гранта на их реализацию.

Не раз это приводило к тому, что вуз Азербайджана был вынужден передавать свою функцию координатора вузам-партнерам в других странах, пояснил он.

По мнению Парвиза Багирова, тот факт, что ранее многочисленные проекты со стороны вузов Азербайджана так и не были зарегистрированы, привело к тому, что на этот раз ни один из них не получил одобрения со стороны ЕС, во избежание последующих проблем.

В то же время вузы Азербайджана без проблем могут участвовать в проектах в рамках консорциума. За период с 2015 года в стране реализовано 13 межвузовских проектов в рамках Erasmus+.

По словам Парвиза Багирова, наиболее активными среди азербайджанских вузов в программе Erasmus+ являются университет «Хазар», UNEC, БГУ и Бакинский университет бизнеса.

Чаще всего проекты, которые предлагают азербайджанские вузы, нацелены на модернизацию курикулума и его приближение к общеевропейским стандартам. Также часто встречаются проекты по реформе системы внутреннего управления вузом.

Текущий 7-летний период действия программы Erasmus+ заканчивается в следующем году. По данным Парвиза Багирова, на последующие 7 лет, с 2020 по 2027 год, в Брюсселе решено выделить на программу в два раза больше – 30 млрд. евро.

«Чем больше общий бюджет программы, тем больше возможностей», - сказал он, призывая азербайджанских студентов и преподавателей быть активными.

В рамках нового 7-летнего периода действия образовательная программа Евросоюза может изменить свое название, как это происходило и раньше, однако суть ее не изменится.

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