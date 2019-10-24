Erasmus+: Более тысячи азербайджанских студентов в Европе, впереди новые возможности - ФОТО – ВИДЕО

За последние 5 лет европейская образовательная программа Erasmus+ предоставила возможность 1300 студентам и преподавателям из Азербайджана возможность учиться и преподавать самим в странах ЕС, а почти 700 европейцам посетить Азербайджан.

Кроме того, свыше 2800 молодых людей и молодежных работников из Азербайджана приняли участие в краткосрочных обменах, программах мобильности, в обучении и волонтерских проектах. Таковы официальные данные Евросоюза.

По словам координатора Национального офиса Erasmus+ в Азербайджане Парвиза Багирова, это хорошая цифра, демонстрирующая интерес азербайджанских студентов к Европе и евроинтеграции. Однако впереди – возможность привлечь к совместным образовательным проектам еще большее число азербайджанских студентов и профессоров.

Помочь в этом может увеличение бюджета образовательных программ Евросоюза в следующие 7 лет.

«Если на текущий срок действия программы Erasmus+, с 2014 по 2020 годы, ее общий бюджет составлял 15 млрд евро, то на новый период, с 2020 по 2027 годы, в Брюсселе решено выделить сумму в два раза больше – 30 млрд евро. Большая сумма», - сказал Парвиз Багиров в интервью 1news.az.

«Чем больше общий бюджет программы, тем больше возможностей. Азербайджанским студентам и преподавательскому составу стоит быть активнее, чтобы иметь шанс воспользоваться предоставленными возможностями», - добавил он.

В рамках нового 7-летнего периода действия образовательная программа Евросоюза может изменить свое название, как это происходило и раньше, однако суть ее не изменится.

Парвиз Багиров отметил также новую тенденцию в специальностях, по которым студенты чаще всего едут в Европу по обмену. Если раньше очень популярны были сферы юриспруденции, межотношений и дипломатии, то сегодня большую активность проявляют студенты технических вузов, отправляясь учиться по инженерным и IT-специальностям.

На фото: П.Багиров на летней еврошколе в Галаалты, авг. 2018 г.

Преградой на пути азербайджанских студентов в их намерении проучиться семестр или год в европейском вузе по обмену остается нерешенность вопроса оформления этого периода в местном вузе.

По словам Парвиза Багирова, университеты в Азербайджане могут документально объяснить годовое отсутствие своего студента на занятиях лишь академическим отпуском. В большинстве случаев обмен именно так и оформляется.

«Однако эта процедура не соответствует нормам, так как академотпуск подразумевает, что студент пропускает год учебы и по возвращении начинает с той ступени, на которой остановился. В случае же учебы по обмену студент не просто отсутствует, он продолжает учиться и по возвращении должен продолжить учебу, а не возвращаться на предыдущую ступень», - сказал Парвиз Багиров.

«За студентом должна сохраняться его стипендия, должны учитываться взятые им в европейском вузе кредиты, как если бы он весь этот год продолжал учиться в этом вузе», - добавил он.

По словам координатора Erasmus+, представители вузов Азербайджана не раз поднимали этот вопрос на различных встречах специалистов, и в Министерстве образования знают о проблеме. Вопрос ждет своего решения.

«Все трудности, которые существуют сегодня в сфере приведения в согласие европейской и азербайджанской систем образования, сама Европа проходила лет 30 назад. Тогда, в 1980-х годах студенту из Франции было точно так же сложно попасть на год в испанский вуз, так как академические программы не соответствовали друг другу, и возникало множество проблем», - пояснил Парвиз Багиров.

Однако он полагает, что цель оправдывает средства:

«Крупный социологический опрос в Евросоюзе несколько лет назад показал мнения людей о самых важных достижениях евроинтеграции. После создания шенгенской зоны и единой еврозоны в списке оказалась образовательная программа Erasmus. Очень многие люди в высшем эшелоне власти в структурах ЕС – выпускники Erasmus. Это говорит о многом».

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