Эрдоган: «Изменения на глобальной арене открывают перед страной большие возможности»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о грядущем поэтапном смягчении карантинных мер в Турции.
Обращаясь в режиме видеоконференции к членам правления правящей Партии справедливости и развития Турции, глава государства отметил, что изменения на глобальной арене открывают перед страной большие возможности,- сообщает «Анадолу».
Глава государства призвал жителей Турции набраться терпения на фоне мер по борьбе с коронавирусом. «Необходимо еще немного потерпеть. Не за горами светлые дни», - сказал Эрдоган.
Президент Турции сообщил, что ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией будут поэтапно отменяться.
«Вместе с поэтапной отменой карантина, турецкая экономика вновь начнет набирать обороты, а казна государства пополняться», - сказал Эрдоган.
Турецкий лидер поблагодарил соотечественников за выполнение рекомендаций властей по борьбе с пандемией.
«Благодарю каждого из 83 миллионов жителей нашей страны за терпение и поддержку карантинных мер», - сказал Эрдоган.
А.А.