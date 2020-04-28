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Эрдоган: «Изменения на глобальной арене открывают перед страной большие возможности»

Сегодня в 20:32 ~ 1 минута на чтение 211
Эрдоган: «Изменения на глобальной арене открывают перед страной большие возможности»

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о грядущем поэтапном смягчении карантинных мер в Турции.

Обращаясь в режиме видеоконференции к членам правления правящей Партии справедливости и развития Турции, глава государства отметил, что изменения на глобальной арене открывают перед страной большие возможности,- сообщает «Анадолу».

Глава государства призвал жителей Турции набраться терпения на фоне мер по борьбе с коронавирусом. «Необходимо еще немного потерпеть. Не за горами светлые дни», - сказал Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что ограничительные меры в рамках борьбы с пандемией будут поэтапно отменяться.

«Вместе с поэтапной отменой карантина, турецкая экономика вновь начнет набирать обороты, а казна государства пополняться», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер поблагодарил соотечественников за выполнение рекомендаций властей по борьбе с пандемией.

«Благодарю каждого из 83 миллионов жителей нашей страны за терпение и поддержку карантинных мер», - сказал Эрдоган.

А.А.

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