Эрдоган об ответном ударе Турции за гибель турецких военных при обстреле в Идлибе

Турция продолжит операции по защите населения Идлибской зоны деэскалации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Стамбуле перед вылетом в Киев.

«Анкара полна решимости продолжить шаги по обеспечению своей национальной безопасности Турции, а также безопасности населения сирийского Идлиба», - сказал президент.

Как сообщает Anadolu, президент Эрдоган осудил артиллерийский обстрел турецких военных в зоне деэскалации. «Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь», - сказал турецкий лидер.

По словам турецкого лидера, по предварительным данным, в результате ответного удара ВС Турции в Идлибе уничтожены 30-35 сторонников Башара Асада.

Турецкая армия определила 40 координат для предполагаемых ударов в рамках продолжающихся операций на северо-западе Сирии, сообщил Эрдоган.

«Турецкая армия наносит удары по целям в Идлибе как посредством САУ Fırtına, так и самолетами F-16. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе осознают ошибочность своих действий», - подчеркнул президент.

Президент Эрдоган сообщил, что Турция заявила России, что если Москва не может остановить режим Башара Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии.

Напомним, что в результате артиллерийского обстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибло четверо турецких военнослужащих, еще девять получили ранения, сообщает в понедельник Министерство национальной обороны Турции. В сообщении отмечается, что состояние одного военнослужащего оценивается как тяжелое.

«Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар», - говорится в сообщении.

Турецкая армия нанесла незамедлительный ответный удар по предполагаемому району размещения артиллерийских частей режима Асада. Все цели противника разрушены.

Командование турецкой армии внимательно отслеживает происходящее в регионе и предпринимает все необходимые меры, говорится в сообщении.

1news.az