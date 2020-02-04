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Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

4 Февраля, 2020 в 23:48 меньше минуты на чтение 66
Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным обстрел турецких военных в Идлибе, сообщила администрация главы государства.

В ходе беседы Эрдоган выразил мнение, что инцидент нанес удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии.

"Президент подчеркнул, что Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак", — говорится в сообщении.

Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

РИА Новости

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