Эрдоган поговорил с Путиным по телефону

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным обстрел турецких военных в Идлибе, сообщила администрация главы государства.

В ходе беседы Эрдоган выразил мнение, что инцидент нанес удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии.

"Президент подчеркнул, что Турция продолжит самым жестким образом использовать свое право на самооборону от подобных атак", — говорится в сообщении.

Эрдоган и Путин также обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

РИА Новости