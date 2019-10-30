Ermenegildo Zegna – почему мужчины выбирают его снова и снова? – ФОТО

Что чувствует мужчина, одевая безупречный костюм от Ermenegildo Zegna?

Он чувствует себя успешным, независимым и уверенным.

Именно к этим ощущениям он стремится в наш век прессинга и бесконечных обязательств. Но Ermenegildo Zegna – это выбор, которому есть множество других причин.

Одна из них - высокий статус. Согласно ежегодному рейтингу авторитетного независимого центра Luxury Institute USA, Ermenegildo Zegna является люксовым брендом мужской одежды номер один. Бренды рассматривались по четырем основным показателям - качество; эксклюзивность и уникальность; престижность бренда; его воcтребованность со стороны лидеров общества. Его выбирают Билл Клинтон, Брэд Питт, Том Круз, Дэниел Редклифф, Мэтт Дэймон, Джон Траволта, Шон Пенн, Джек Николсон, Брюс Уиллис и другие.

Другая – внимание к деталям. Бренд Ermenegildo Zegna славится тщательным контролем над собственной продукцией: от первых набросков до появления одежды на прилавках бутиков— каждый шаг производственного процесса проходит тщательную проверку. Именно благодаря такому вниманию к деталям Ermenegildo Zegna пользуется заслуженной славой одного из ведущих люксовых брендов мужской одежды.





Третья – и самая главная – это эксклюзивные ткани, которые бренд производит сам. Каждый сезон Ermenegildo Zegna выпускает до 350 видов тканей, включая эксклюзивные материалы, из которых одежда шьется только на индивидуальный заказ. Среди них и сверхлегкая шерсть, и ткань с обезжиренным покрытием, отталкивающая жидкость, и даже деним из шерсти! Кстати, рекорд по толщине шерстяной ткани – 11 микрон – принадлежит именно Ermenegildo Zegna.

Ознакомиться с последней коллекцией бренда можно по адресу: пр-т Нефтчиляр, 89.

Тел.: +99412 497 89 23; +99412 497 89 24; +99450 520 80 46.

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