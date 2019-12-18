ЕС оборудовал лабораторию в Баку: Выявлять вредные химикаты в воде станет проще

Лабораторный центр при Национальном департаменте экологического мониторинга в Баку был отремонтирован и оснащен новым оборудованием, позволяющим выявлять гораздо более широкий спектр промышленных химических веществ и пестицидов в воде.

Новое оборудование было предоставлено в рамках проекта «Водная инициатива Европейского Союза для Восточного партнерства» (EUWI +).

Благодаря этим технологическим обновлениям и ремонту лаборатория теперь может проводить более тщательную проверку воды, что будет способствовать более эффективной защите водных ресурсов и речных бассейнов в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении на сайте европейского коммуникационного проекта EU NEIGHBOURS east.

С расширением возможностей лаборатории можно мониторить больше загрязнителей и соответственно с большей точностью ими управлять. А это, в свою очередь, снизит риск негативного токсичного влияния таких загрязнителей на людей и экосистемы.

«Европейский Союз ставит перед собой амбициозные планы, изложенные в новом Европейском зеленом курсе Комиссии, а именно - стать первым устойчиво управляемым континентом к 2050 году. Я рад видеть сотрудничество Азербайджана с нами на этом пути», – отметил глава Делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас во время открытия лаборатории в середине декабря.

Четырехлетний проект EUWI+ был запущен в 2016 году и является одной из самых крупных политических инициатив диалога и технической помощи в рамках взятых на себя обязательств ЕС в водном секторе восточных стран-партнеров.

Данная программа поддерживает страны у восточных границ Евросоюза, в том числе и Азербайджан, в приведении своей национальной политики и стратегии в соответствие с законодательством ЕС, чтобы достичь устойчивого управления водными ресурсами, фокусируясь на теме трансграничных рек.

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Елена Остапенко, Э.Т.