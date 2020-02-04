ЕС представил Азербайджану первый проект Плана действий в сфере энергетической политики

Команда европейского проекта EU4Energy представила Азербайджану первый проект Национального плана действий по внедрению устойчивой энергетической политики.

План включает список приоритетных действий для секторов энергоснабжения, промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства, а также меры по повышению энергоэффективности.

Презентация проекта Плана действий состоялась в конце января в Баку, в рамках второго совещания Межведомственной рабочей группы. Об этом сообщается на сайте коммуникационного проекта EU NEIGHBOURS east.

Встреча была организована Секретариатом Энергетической Хартии и Министерством энергетики Азербайджана. Помимо разработки плана действий, обсуждалась также методология установления промежуточного целевого показателя энергоэффективности.

В ходе встречи замминистра энергетики Самир Велиев, который возглавлял рабочую группу, подчеркнул важность сотрудничества с EU4Energy, разработки политики в области энергоэффективности и принятия проекта закона об эффективном использовании энергетических ресурсов.

В последние годы в Азербайджане сформировалось понимание того, что рациональное использование природных богатств является залогом стабильного развития экономики. Страна поставила перед собой приоритет – повышение эффективности использования своих энергоресурсов.

В этом направлении реализуются многочисленные инициативы в рамках программы EU4Energy.

На сегодня в Азербайджане уже разработан проект нового закона по энергоэффективности, который находится на рассмотрении Кабинета министров. Этот документ прописывает подготовку Национального плана действий и призван внедрить четкий механизм функционирования в эту многогранную область.

Параллельно ведется знакомство азербайджанских специалистов с нюансами внедрения в стране стандартов по энергоэффективности. Европейский Союз выступает основным партнером Азербайджана на этом пути.

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Елена Остапенко, Г.Р.