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Еще два автобусных маршрута Баку переходят на безналичную систему оплаты

Сегодня в 12:25 ~ 1 минута на чтение 364
Еще два автобусных маршрута Баку переходят на безналичную систему оплаты

Безналичная (карточная) система оплаты проезда внедряется еще на двух автобусных маршрутах Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, это маршруты №39 и №202, на которых эту систему применят с 25 и 26 декабря соответственно.

«Работа по установке терминалов для безналичной оплаты проезда во всех автобусах этих маршрутов завершилась. Проезд будет оплачиваться только карточками BakiKart, которые используются для оплаты проезда в автобусах BakuBus и Бакметрополитене.

Переход на безналичную систему оплаты повысит прозрачность в этой сфере, позволит точно вести статистику пассажироперевозок, облегчит налоговые вопросы, устранит необходимость общения водителя с пассажирами, прекратит «погоню за планом» и т.д.», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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