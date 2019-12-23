Еще два автобусных маршрута Баку переходят на безналичную систему оплаты

Безналичная (карточная) система оплаты проезда внедряется еще на двух автобусных маршрутах Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, это маршруты №39 и №202, на которых эту систему применят с 25 и 26 декабря соответственно.

«Работа по установке терминалов для безналичной оплаты проезда во всех автобусах этих маршрутов завершилась. Проезд будет оплачиваться только карточками BakiKart, которые используются для оплаты проезда в автобусах BakuBus и Бакметрополитене.

Переход на безналичную систему оплаты повысит прозрачность в этой сфере, позволит точно вести статистику пассажироперевозок, облегчит налоговые вопросы, устранит необходимость общения водителя с пассажирами, прекратит «погоню за планом» и т.д.», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Г.Р.