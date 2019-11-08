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Есть погибшие и пострадавшие: cильное землетрясение в Иране ощущалось и в Азербайджане – ФОТО

Сегодня в 09:24 ~ 1 минута на чтение 1427
Есть погибшие и пострадавшие: cильное землетрясение в Иране ощущалось и в Азербайджане – ФОТО

На северо-востоке Исламской Республики Иран, в провинции Восточный Азербайджан, произошло сильное землетрясение.

Как сообщили 1news.az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной Академии наук Азербайджана, подземные толчки были зафиксированы в 02:47 по местному времени.

Сила землетрясения составила 6 баллов по шкале Рихтера, эпицентр находился на глубине 2 км.

Землетрясение ощущалось в приграничных районах Азербайджана – Астаре, Лерике, Лянкяране, Ярдымлы, Масаллы, Ордубаде и Джульфе.

По данным иранских СМИ, в результате землетрясения, по меньшей мере, четыре человека погибли, 70 пострадали.

Глава Центра кризисного управления в Восточном Азербайджане Мохаммад Бакер Хонар сообщил, что в район направлены восемь спасательных команд.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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