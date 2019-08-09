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В Баку разбушевавшегося на проспекте быка ловила полиция - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 13:24 ~ 1 минута на чтение 4411
В Баку разбушевавшегося на проспекте быка ловила полиция - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
 
Министерство внутренних дел Азербайджана распространило новые подробности о быке, сбежавшем вчера вечером от мясников и нападавшем на водителей и автомобили.
 
Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, 9 августа на улице Саттара Бахлулзаде, 20А сбежал бык, принадлежащий жителю Баку Эльбрусу Фазиль оглу Тахмазову (1983 года рождения).
 
В ходе побега животное создало угрозу жизни и здоровью граждан на территории Насиминского и Наримановского районов, а также повредило автомобили и мотоцикл.
 
Наконец, на проспекте Зии Буниятова бык был пойман сотрудниками Полка быстрого реагирования бакинского гарнизона полиции.
 
Тимур Рзаев, Г.Р. 
 

 
2019/08/09 18:30
 
Выбежавший на дорогу бык спровоцировал ДТП и пробку на проспекте Зии Буньятова в Баку.
 
Соответствующую информацию и фотографии разместил у себя на странице в Фейсбуке руководитель пресс-службы БТА Маис Агаев. 
 
Бык, не только напугал и удивил водителей и других участников дорожного движения, но и сбил мотоцикл и ещё одно транспортное средство. 
 
Откуда и каким образом бык оказался на дороге, не уточняется. 
 
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