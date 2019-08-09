В Баку разбушевавшегося на проспекте быка ловила полиция - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило новые подробности о быке, сбежавшем вчера вечером от мясников и нападавшем на водителей и автомобили.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, 9 августа на улице Саттара Бахлулзаде, 20А сбежал бык, принадлежащий жителю Баку Эльбрусу Фазиль оглу Тахмазову (1983 года рождения).

В ходе побега животное создало угрозу жизни и здоровью граждан на территории Насиминского и Наримановского районов, а также повредило автомобили и мотоцикл.

Наконец, на проспекте Зии Буниятова бык был пойман сотрудниками Полка быстрого реагирования бакинского гарнизона полиции.

Тимур Рзаев, Г.Р.