Это не наша прихоть, а требование закона: Пашинян о «джипе» для дочери

Премьер-министр Армении и члены его семьи относятся к категории лиц, подлежащих государственной защите, и охрана им полагается по закону.

Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя нашумевшую историю с госмашиной для его дочери Мариам, сообщают армянские СМИ.

Ранее об автомобиле написало издание Politik.am, отмечая, что машину стоимостью 27 тысяч долларов Пашинян выбирала лично, и что она куплена на средства Службы государственной охраны.

«Никому из членов нашей семьи машины на государственные деньги не покупались. Это все — автомобили Службы государственной охраны, которые служат государству. Передвигаться на таких машинах, а не на метро или «газели» - не наша прихоть, а требование закона», - сказал Пашинян.

Премьер также сообщил, что в 2018 году правительство приобрело новые автомобили для обеспечения безопасности государственных лиц.

«Количество людей, подлежащих государственной защите, увеличилось, и понадобились новые автомобили. Например, безопасность бывшего президента Сержа Саркисяна по-прежнему обеспечивается Службой государственной безопасности», - сказал премьер.

А.А.