Европарламент проголосовал за территориальную целостность всех стран Восточного партнерства – ФОТО

В Европарламенте днем в среду, 15 января, завершилось голосование по резолюции «Об общей политике Евросоюза в области внешней политики и безопасности».

Большинство депутатов – 454 из 704 участвовавших – проголосовало в пользу принятия документа, передает из Страсбурга «Вестника Кавказа».

Документ принят в обновленной редакции – в декабре в него был включен пункт о поддержке территориальной целостности партнерских государств.

«Евросоюз подтверждает свои обязательства по поддержке суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех стран Восточного партнерства в рамках их международно-признанных границ в соответствии с нормами и принципами международного права», - говорится в резолюции.

Тот же пункт постулирует усиление «поддержки пострадавших от конфликтов граждан этих стран – беженцев и внутренне перемещенных лиц».

В отличие от стандартных резолюций Европарламента, этот документ является доктринальным, то есть обязывает еврочиновников соблюдать его положения во внешней политике Евросоюза, устанавливает приоритеты и основные направления деятельности ЕС в контактах с другими государствами, отмечает «Вестник».

Принятие этой резолюции для Южного Кавказа означает, в первую очередь, невозможность для Армении как оккупанта Карабаха и других территорий Азербайджана продвижения антиазербайджанских и прооккупационных документов и дискуссий на площадках Евросоюза.

Азербайджан, в свою очередь, получает инструмент для решения в сотрудничестве с Евросоюзом проблем внутренне перемещенных лиц, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта.

1news.az