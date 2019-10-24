Европейский Союз проведет в Азербайджане фестиваль культурного наследия

Представительство Европейского Союза в Азербайджане проводит 2-й фестиваль культурного наследия «Fantazia» с 1 по 15 ноября 2019 года в Баку, Гяндже и Нидже, Габала.

Цель фестиваля «Fantazia», названного в честь знаменитого охраняемого здания бакинской бани, - повышение осведомленности о необходимости демонстрации и сохранения культурного наследия. В этом году фестиваль совпадает с 10-й годовщиной «Восточного партнерства».

Фестиваль будет организован в партнерстве с государствами-членами ЕС и третьими странами, а именно Францией, Болгарией, Италией, Финляндией, Бельгией, Голландией, Венгрией, Молдовой, Мексикой, Аргентиной, Таджикистаном, Венесуэлой, а также местными партнерами, в том числе Министерством культуры Азербайджана, Главным управлением культуры города Баку, Управлением историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Фестиваль, который начнется 1 ноября с конференции по архитектурному наследию, организованной в Азербайджано-французском университете, и открытия pop-up-музея, посвященного истории Баку, продолжится различными фотовыставками, кинопоказами, концертами и театральными представлениями, мастер-классами в университете.

По этому случаю в Баку прибудут более 10 иностранных гостей.

Часть мероприятий фестиваля, а именно организация выставок, дебатов и кинопоказов, пройдет в Гяндже. В рамках фестиваля гости также примут участие в мероприятии, посвященном «Дню албано-удинской культуры» в селе Нидж Габалинского района.

Фестиваль проводится при поддержке отеля и бизнес-центра «The Landmark». Официальными партнерами инициативы являются «YARAT» Пространство Современного Искусства, «Salaam Cinema», муниципалитет города Гянджа, Албано-удинская христианская религиозная община, Каза Батло Барселона, AEDOS. Научными партнерами являются Университет Венеции Ка' Фоскари, Азербайджанский государственный университет культуры и искусства (АГУКИ), Азербайджано-французский университет (UFAZ), Государственный университет Гянджи.

«United Cultures» оказывает организационную поддержку в рамках контракта, финансируемого Европейским Союзом.

В.Ф, Г.Р.