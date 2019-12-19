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Фан-клуб EMIN’а организовал благотворительный проект в помощь Нармин Кичибековой – ФОТО

Сегодня в 17:18 ~ 1 минута на чтение 1210
Фан-клуб EMIN’а организовал благотворительный проект в помощь Нармин Кичибековой – ФОТО

20 декабря во Дворце Гейдара Алиева состоится традиционный предновогодний концерт EMIN’a.

Народный артист Азербайджана представит в Баку новую концертную программу «Good Love», в которую включены как новые песни исполнителя, так и проверенные временем хиты.

В рамках бакинского концерта фан-клуб EMIN’а организовал благотворительный проект «Бумеранг добра» в помощь Нармин Кичибековой, которая борется со злокачественной опухолью – у девушки т-клеточная лимфома груди.

Все средства, собранные с продажи сувенирной продукции в ходе концерта в Баку, будут переданы на лечение Н.Кичибековой - более подробно об истории болезни которой читайте по ссылке.

Ф.В, Г.Р.

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