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Фарид Казаков представил новый клип к Всемирному дню танца – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 22:37 ~ 1 минута на чтение 302
Фарид Казаков представил новый клип к Всемирному дню танца – ФОТО – ВИДЕО

Известный азербайджанский танцор, лауреат национальной премии Азербайджана, а также престижного звания в танцевальном мире «Solo Star Russia», победитель и обладатель Гран-При международных, республиканских и всероссийских конкурсов, широко прославившийся своими достижениями в России Фарид Казаков представил свой новый клип "Танец в моей жизни", посвященный Всемирному дню танца.

Как признался известный танцор, работа над клипом была долгой, но того стоящей: «Я очень ждал того момента, когда клип будет готов, и наконец-то  дождался! Очень интересный факт, что именно сегодня, во Всемирный день танца, моя команда, которая работала над созданием клипа, представила его мне! Как они признались, это подарок мне в такой прекрасный праздник!

Я безумно рад и доволен результатом. И очень надеюсь, что людям тоже понравится клип, что они оценят его, ведь все свое творчество я посвящаю своим зрителям и его почитателям! Это своего рода и мой подарок людям в нынешнее нелегкое время. С нетерпением жду наших новых встреч с Вами!».

Отметим, что клип снят в Московском государственном институте культуры, где обучается сам Фарид Казаков.

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