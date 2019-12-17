Фарид Казаков завоевал Гран-при в Казани – ФОТО – ВИДЕО

В минувшие выходные в один из красивейших городов России - в город Казань съехались танцоры со всей России, ближнего и дальнего Зарубежья, чтобы побороться за звания лучших из лучших.

В столице Татарстана прошёл Международный конкурс-фестиваль "Art Star". Известный азербайджанский танцор, обладатель национальной премии Азербайджана, выпускник Бакинской академии хореографии, победитель и обладатель Гран-при международных и всероссийских конкурсов Фарид Казаков, также принял в нём участие. Он исполнил страстное танго на музыку Mervyn Warren - Mary and Steves Tango. Яркий образ, запоминающийся костюм, буря эмоций, хорошая техника, сделали своё дело. Гран-при международного конкурса-фестиваля "Art Star" было присуждено Фариду Казакову. Также, номер Фарида Казакова был отобран жюри для участие в гала-концерте конкурса.

Знаменитый танцор рассказал, что своими планами об участии он не делился заранее. Об этом знала только его педагог - заслуженная артистка Азербайджана, прима-балерина азербайджанского театра оперы и балета Римма Искендерова.

"Я очень благодарен Римме ханум за то, что ещё несколько лет назад, перед выпуском из Бакинской академии хореографии, она поставила мне номер, и мы сшили этот костюм в театре. Я давно хотел продебютировать с ним на хорошей площадке и решил это сделать именно в Казани. Я считаю, что уходящий год нужно проводить красиво и ярко, подарив всем моим зрителям и почитателям моего творчества такой подарок.

Уходящий год стал для меня очень успешным и наполненным большим количеством приятных неожиданностей, наград и достижений. Хочу сказать, что я очень ценю такое отношение к себе. Спасибо большое всем, кто поддерживает меня во всём. Я всегда стараюсь радовать Вас новыми свершениями!

Уже 21 декабря в Москве пройдёт премьера поставленного мной спектакля "Щелкунчик". Это будет мой дебют в качестве режиссёра и хореографа-постановщика целого спектакля! Участниками спектакля являются мои воспитанники школы гимнастики и танца "Олимп Граций", где я являюсь, главным тренером.

Также я готовлю большой сюрприз для всех своих зрителей, который представлю уже 7 января в 19:00 в Центре современного искусства Азербайджана "Yarat". Это будет моноспектакль "Энуэмент", поставленный для меня российским режиссёром Луизой Air, работающей с известными актёрами, такими как Николай Лебедев, Никита Кукушин, Ян Цапник и другими. Такого в Азербайджане ещё не было! Всех приглашаю на премьеру!" - поделился танцор.

1news.az