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Филармония имени Муслима Магомаева входит в топ-5 лучших в СНГ

Сегодня в 21:47 ~ 1 минута на чтение 411
Филармония имени Муслима Магомаева входит в топ-5 лучших в СНГ

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших филармоний стран СНГ для посещения концертов и просмотра онлайн-трансляций концертов классической музыки на сайтах филармоний и в социальных сетях.

В первую десятку лучших филармоний СНГ входят Московская государственная академическая филармония, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича, Белорусская государственная филармония в Минске, Казахская государственная филармония имени Жамбыла в Алматы, Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева в Баку, Государственная филармония Узбекистана в Ташкенте, Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова в Бишкеке, Национальная филармония имени Сергея Лункевича в Кишиневе и др.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности филармоний и предложений онлайн-трансляций концертов на сайтах филармоний и в их социальных сетях.

1news.az

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