Филипп Киркоров: «Не говорю «Прощай, Баку», а говорю «До новых встреч» - ФОТО – ВИДЕО

30 и 31 октября в Бакинском конгресс центре с огромным успехом прошли сольные концерты короля российского шоу-бизнеса, народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который представил в столице Азербайджана свое новое шоу «#ЦветНастроения. Я+R».

Ф.Киркоров в восторге от теплого приема в Баку, и по словам российской суперзвезды, его так нигде ранее не встречали, о чем подробнее читайте здесь – народный артист пообещал бакинским поклонникам более подробно рассказать и показать в Instagram все, что происходило с ним в Баку, и сдержал слово, сделав серию публикаций в социальной сети после отъезда из азербайджанской столицы.

Прием в Баку король российского шоу-бизнеса называет невероятным, отмечая, что со своим коллективом запомнит «этот теплый прием бакинского зрителя», которого поблагодарил в своем сообщении, размещенном в Instagram.

«Спасибо Айгюн Кязимовой за эти невероятные два дня праздника на сцене, когда мы пели на радость нам и зрителям», - пишет Ф.Киркоров в Instagram, делясь в соцсети кадрами, сделанными во время двухдневного концерта и съемок клипа на песню «Джан, Азербайджан», о которой подробнее читайте здесь.

Поблагодарил Ф.Киркоров и представлявшую Азербайджан на «Евровидении 2018» певицу AISEL, с которой суперзвезда подружился во время конкурса в Лиссабоне: «Спасибо всем моим друзьям. AISEL, спасибо за внимание. Я вас всех очень люблю».

В ходе прошедшей в международном аэропорту пресс-конференции Ф.Киркоров, заявил, что «Бог любит троицу», пообещав приехать в гостеприимную азербайджанскую столицу вновь с новым шоу, намекнул он об этом и в своем комментарии в социальной сети Instagram: «Я не говорю «Прощай, Баку», я говорю «До новых встреч».

Читайте по теме:

Филипп Киркоров: «Азербайджанские женщины – королевы!» – ФОТО – ВИДЕО

Филипп Киркоров в восторге от приема в Баку: «Так нас нигде не встречали!» - ФОТО

Речь на азербайджанском языке, новый дуэт с Айгюн Кязимовой и другие подробности концерта Филиппа Киркорова – ФОТО – ВИДЕО

Филипп Киркоров показал своим детям Баку: «Мы столько всего интересного увидели» - ФОТО

Филипп Киркоров: Выражаю огромную благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой - ВИДЕО

В.Ф, Г.Р.