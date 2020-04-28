Фонд Nargis обеспечил продуктами питания 230 малообеспеченных семей - ФОТО

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Как уже сообщалось ранее, с самого начала введения специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики Фонд Nargis провел акцию по оказанию помощи пожилым людям.

Представители фонда сообщили, что в фонд также стали поступать многочисленные обращения с просьбой о помощи от людей разных категорий и возрастов, кого последствия сложившейся в мире ситуации не обошли стороной. По этой причине с 14 апреля Фонд Nargis продолжил проведение акции помощи, а также призвал всех неравнодушных, желающих поддержать малообеспеченных граждан присоединиться к акции.

В рамках благотворительной акции руководством Фонда Nargis было выделено 5744 маната и 5000 евро. Акцию по оказанию помощи также поддержали анонимные благотворители и Банк Республика. Ими было перечислено 2790 манатов и 5000 манатов соответственно. Таким образом, общая сумма, собранная в рамках благотворительной кампании, составила 22.639 манатов. Благодаря собранным средствам для 230 малообеспеченных семей были подготовлены, а также доставлены по адресам продукты питания на месяц, такие как сливочное масло высокого качества, масло растительные, сливки, сыр, сметана, мясо, курица, картофель, лук, чечевица, гречка, рис, мука, макароны, чай, печенья различных видов, сахарный песок, сахар, конфеты.

Кроме того, каждая семья была обеспечена средствами гигиены. Компания Laric Chemical предоставила всем семьям антибактериальные средства. В рамках кампании Главное управление культуры города Баку предоставило 300 штук медицинских масок. Компанией Huggies были выделены подгузники семьям с маленькими детьми. Упаковка и оперативная доставка продуктов питания до каждого адресата осуществлялась компанией Nuush.az.