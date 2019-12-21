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Forbes назвал самых успешных миллиардеров 2019 года

Сегодня в 11:20 ~ 1 минута на чтение 392
Forbes назвал самых успешных миллиардеров 2019 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров, которые стали самыми успешными в 2019 году.

Самым успешным бизнесменом издание посчитало третьего самого богатого человека на планете и президента французской LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернара Арно. В эту группу компаний входят такие торговые марки, как Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy.

Отмечается, что Арно в этом году обогатился на $40 млрд по сравнению с прошлым годом.

Как стало известно, второе место досталось главе компании Facebook Марку Цукербергу. Его состояние в текущем году выросло на $22 млрд.

Замкнул тройку владелец бренда Zara Амансио Ортега. Он стал богаче на $17,3 млрд.

Gazeta.ru

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