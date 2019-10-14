Four Seasons Hotel Baku принял участие в кампании по осведомленности в отношении рака груди - ФОТО

В течение всего месяца «Розового Октября» отель предлагает присоединиться к Afternoon Tea в Piazza Lounge и тем самым пожертвовать 20% фонду Национального онкологического центра.

В 1993 году Всемирная организация здравоохранения объявила октябрь всемирным месяцем борьбы с раком. С каждым годом в этот период все больше людей по всему миру объединяются и стараются повысить осведомленность в отношении рака молочной железы.

В целом следует отметить, что рак молочной железы входит в список самых распространенных онкологических болезней. В 90% случаев он обнаруживается у женщин. В настоящее время врачи мира не могут распознать причины развития этой болезни, поэтому раннее выявление рака груди остается основой борьбы.

Как только вы зайдете Four Seasons Hotel Baku, по розовым лентам на одежде сотрудников сразу поймете, что отель неравнодушен к данной теме и хочет донести до своих гостей и сотрудников больше информации об этой болезни, а также о том, как постараться снизить риск ее появления.

Как раз об этом и расскажет врач-эксперт Центра общественного здравоохранения Вафа Агаева команде отеля Four Seasons Hotel Baku. Порой у многих из нас не бывает времени посещать врачей и обследоваться, или же мы просто не видим этого до тех пор, пока нас ничего не побеспокоит. Доктор Агаева объяснит, насколько важно проводить регулярные обследования, а также ближе познакомит с первыми признаками рака молочной железы.

Так как цвет этой всемирной кампании – розовый, то с целью привлечения внимания к ней и повышения осведомленности команда отеля решила украсить традиционное английское чаепитие Afternoon Tea в Piazza Lounge дополнительными десертами именно розового цвета.

20% от всех средств, полученных отелем от Afternoon Tea за октябрь, будут пожертвованы в благотворительный фонд департамента «Мир женщин» Национального онкологического центра.

Английское чаепитие проходит в Piazza Lounge с 15:00 до 17:00.

Цена сета составляет 50 манатов, включая безлимитный чай на выбор гостя и бокал «Просекко».

Для резервации можно позвонить в отель или обратиться посредством WhatsApp по номеру +994 12 404 2424.

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