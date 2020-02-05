Four Seasons Hotel Baku встречает Biologique Recherche в Jaleh SPA – ФОТО

Всемирный бренд, кардинально трансформирующий кожу, теперь представлен в одном из самых роскошных SPA Баку.

Jaleh SPA, выполненный в современном стиле с элементами классики, расположен на 9-м этаже Four Seasons Hotel Baku, откуда открывается потрясающий вид на завораживающий Каспий.

Меню Jaleh SPA включает в себя тщательно разработанные процедуры для лица и тела, которые отражают как древние персидские и турецкие традиции, так и современный оздоровительный подход. В данных процедурах используются одни из лучших в мире спа-продукций по уходу, что изначально нацеливает каждую процедуру на наглядный результат. Одним из последних дополнений к эксклюзивной и лимитированной коллекции уходовой продукции, представленной в Jaleh SPA, является французский люксовый бренд Biologique Recherche.

По этому случаю в декабре прошлого года прямиком из Парижа в Баку прилетел сам президент компании Biologique Recherche – Руперт Шмидт, чтобы лично ознакомить гостей с данной продукцией.

Бренд Biologique Recherche был основан в 1978 году биологом Иваном Аллушем и его женой Жозетт, физиотерапевтом. В начале пути компания позиционировалась как косметическая исследовательская лаборатория. Эта биологическая линия по уходу за кожей с более, чем 30-летним опытом и медицинским подходом, разработала самые мощные и эффективные средства по уходу за кожей в своей индустрии.

Со своими креативными, но в то же время точными протоколами и процедурами бренд закрепил за собой репутацию впечатляющей эффективности, ориентированной на научный подход к уходу за красотой, с использованием чистых и натуральных ингредиентов в первоначальном виде.

Новые процедуры с продукцией Biologique Recherche теперь доступны в Jaleh SPA и включают в себя выбор ключевых ритуалов:

Процедуры для лица

Lift C.V.S - Восстанавливающий уход за кожей: отшелушивает, подтягивает, реструктурирует, укрепляет, увлажняет и защищает от внешних воздействий. Рекомендуется для нормальной, себорейной, атоничной и/или толстой кожи. Моментальная подтяжка лица, даже после одной процедуры. Также имеет осветляющий и разглаживающий эффект на кожу.

75 минут

Soin Lissant - Средство быстрого восстановления для тонкой, чувствительной, реактивной кожи или кожи с возрастными изменениями. Тщательное лечение после медицинских вмешательств, таких как дермабразия, лазер, химический пилинг. Soin Lissant увлажнит, защитит, обновит кожу и сделает ее сияющей.

75 минут

VIP O 2 Oxygenating - Восстанавливающая и оживляющая процедура для эпидермиса, которая действует на все кожные инстанции. Она восстанавливает естественный баланс кожи, делая кожу лица, шеи и груди гладкой и сияющей.

60 минут

Soin Bio Sensible - Специально разработанная для чувствительной кожи и/или склонной к угревым высыпаниям, Soin Bio sensible - это процедура СОС, которая помогает восстанавливать, стабилизировать и защищать даже самую чувствительную кожу. Структура кожи будет поддерживаться, что приведет к снижению чувствительности, сбалансированному и укрепленному эпидермису, обеспечивающему немедленный комфорт и спокойствие.

60 минут

Процедуры для тела

Лифт С.В.С. - Укрепляющая и тонизирующая процедура, специально предназначенная для областей тела, где кожа имеет тенденцию терять свою эластичность. Она включает в себя отшелушивающий сеанс с последующим биорефлекторным массажем, с использованием увлажняющего и дермозащитного комплекса и с последующим нанесением сыворотки или укрепляющего масла, предотвращающего ослабление. Идеально подходит после процедуры для похудения, улучшает общую текстуру тела, тонизирует кожу и помогает бороться с целлюлитом.

90 минут

Algue Slimming Treatment - Массаж для похудения, использующий знаменитые продукты и методы Biologique Recherche, целиком посвящен целевым областям растворения жировой ткани. Это помогает стимулировать микроциркуляцию, выводить токсины и избыток воды, а также тонизирует, укрепляет и увлажняет самые верхние слои эпидермиса. Гости могут быть уверены, что их фигура будет переопределена и заметно стройнее всего за 3 сеанса.

90 минут

Гости Four Seasons Hotel Baku могут не только опробовать процедуры с продукцией Biologique Recherche, но и приобрести их в Jaleh SPA и продолжить своё путешествие красоты с этим брендом уже в своём доме.

Для записи на процедуры или получения дополнительной информации обращайтесь в Jaleh SPA по электронному адресу [email protected] или звоните по номеру +994 12 404 24 24.

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