ФРС США снизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам своего заседания снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75% с предыдущего уровня в 1,75-2% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Это решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Ранее, в рамках июльского заседания, регулятор впервые за 10 лет понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Многие годы ФРС либо сохраняла, либо повышала ставку. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока та не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. В 2018 году Федрезерв повышал ставку четыре раза - в марте, июне, сентябре и декабре. Последний раз ставка была повышена в декабре 2018 года - на 0,25 процентного пункта, до 2,25-2,5% годовых.

По мнению регулятора, снижение ставки может способствовать приближению инфляции к целевому уровню в 2%, хотя отмечается сохранение неопределенности в отношении ускорения темпа роста цен. В релизе также отмечается, что ослабление монетарной политики поддержит рост экономической активности в стране и обеспечит условия для сильного рынка труда.

В сообщении регулятора также уточняется, что восемь из десяти представителей ФРС, в том числе глава регулятора Джером Пауэлл, проголосовали за снижение ставки.

РИА Новости