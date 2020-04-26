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Футбольный чемпионат Мексики завершен досрочно

Сегодня в 12:35 ~ 1 минута на чтение 241
Футбольный чемпионат Мексики завершен досрочно
Федерация футбола Мексики принял решение не продолжать едва начавшийся национальный чемпионат страны.
 
О завершении текущего сезона объявлено официально.
 
Помимо высшего дивизиона чемпионата Мексики досрочное прекращение коснулось и всех остальных турниров: как профессиональных, так и любительских. Примечательно, что на заседании исполнительного комитета и комитета по чрезвычайным ситуациям также решили отменить повышение и понижение команд в классе. Это правило будет действовать в течение шести сезонов.
 
Напомним, что команды чемпионата Мексики успели до пандемии успели сыграть десять туров. На паузу лидером чемпионата ушел "Крус Асуль", набравший 22 очка. Его ближайшим преследователем является "Леон" (21 балл), а "Сантос Лагуна" замыкает тройку (17).
 
Vesti.ru

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