«Габала» будет жить! Клуб нашел нового спонсора

Спортивный клуб «Габала» нашел нового спонсора.

Как сообщает 1news.az, сегодня «Габала» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Jalə», которая и станет новом спонсором клуба. Соглашение рассчитано на 1,5 года.

На пресс-конференции выступил президент клуба Фариз Наджафов:

«В последнее время в медиа и социальных сетях было много разговоров относительно бюджета клуба. В этих разговорах была и правда. Основателем клуба является «Gilan Holdinq». В устной форме нам сказали, что бюджет будет урезан. Поэтому мы начали поиски спонсоров. Мы уже подписали соглашение с «Jalə».

У нас была встреча с генеральным секретарем АФФА Эльханом Мамедовым. Обсуждали финансовые вопросы. Как известно, АФФА оказывает помощь нескольким клубам. Мы обратились, чтобы получить такую же помощь. Нам сказали, что годовой бюджет АФФА утвержден, поэтому в данный момент оказать помощь они не могут. Мы не знаем, какие обсуждения были на заседании Исполкома АФФА. Но если бы «Габала» распалась, это стало бы большим ударом для азербайджанского футбола. В данный момент мы ведем переговоры и с другими спонсорами. «Габала» будет жить.

Считаю, что АФФА и Комитет клубов должны выделять финансовую помощь клубам на основании определенных критериев. Мы хотели бы быть в списке тех клубов, которым оказывается помощь. Откровенно говоря, мы ждем помощи от ассоциации. Вообще же, считаю, что клубы должны быть независимы от АФФА. Как говорил Эльхан Мамедов, клубы должны поддерживаться бизнесменами», - сказал он.

Теймур Максутов