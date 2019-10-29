Где живет Бузова: Новые апартаменты за 120 миллионов - ФОТО

Ольга много лет усердно работала и недавно, наконец, приобрела роскошные апартаменты на западе Москвы.

Квартира площадью 200 квадратных метров с огромными панорамными окнами находится в клубном доме на западе Москвы и занимает целый этаж. На территории клубного дома есть фитнес-клуб, детский сад, служба быта, система видеонаблюдения, круглосуточная охрана. А рядом расположены престижные школы, гольф-клуб, торговый центр и МГУ.

«Оля уже готова въехать, но там голые стены, нет даже черновой отделки, — рассказал представитель знаменитости Антон Богославский. — На данный момент ищем самых крутых дизайнеров. Хотя пока не понимаем, как организуем ремонт, ведь с плотным графиком трудно постоянно находиться в Москве».

Вся мебель, как и отделка фасадов, сделана из натурального дерева и камня. Бузова как-то признавалась, что она всегда мечтала жить в помещении с большим количеством света. Это место называют «оазисом посреди каменных джунглей», рядом расположены озеро и парк с хвойными деревьями. Апартаменты обошлись звезде в 120 миллионов рублей (1 882 391.17$).

«Друзья говорят, что самое сложное позади, — поделилась Бузова в Instagram. — Сейчас нужно составить план... Кажется, что буду лично все контролировать и вообще перестану спать».

Звезда отметила, что долго шла к своей цели, и теперь ни один мужчина не сможет выгнать ее на улицу, как это сделал безответственный бывший муж в 2016 году.

Источник: Вокруг. ТВ

И.Н.