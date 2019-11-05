Где живут Рики Мартин и его муж? – ФОТО – ВИДЕО

На днях мы опубликовали новость о том, что Рики Мартин и его муж, художник Джван Йосеф скоро вновь станут родителями.

«Я должен анонсировать, что мы беременны. Отлично! Я люблю большие семьи», - прокомментировал певец.

Журналистам Architectural Digest удалось побывать в гостях у Рики Мартина и узнать, как живет пуэрториканский музыкант и его семья.

Как сообщает Style, дом, в котором сейчас живет Рики Мартин, был построен американским архитектором Грегори Эйном в 1953 году. Когда здесь поселился музыкант и его семья, Мартин пригласил известного дизайнера Нейта Беркуса, чтобы тот обновил внутреннее убранство дома, сделал его максимально комфортным для новых владельцев.

Интерьер особняка получился очень спокойным и сдержанным, в доме царят уют и умиротворение, в дизайне преобладают светлые тона и простые линии. Мартин и его супруг Джван Йосеф украсили дом оригинальными дизайнерскими лампами, множеством картин и черно-белых фотографий, современной и винтажной мебелью. В просторном доме Рики Мартина разместилась гостиная с камином, светлая обеденная зона с панорамными окнами, уютная детская комната с двухъярусной кроватью, спальня с мягкой белой мебелью и цветами на прикроватных тумбочках, а также патио с бассейном и шезлонгами. В скором времени музыкант собирается соорудить для сыновей летний домик на дереве на территории своего особняка.

И.Н.